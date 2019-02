L'US Carcassonne est entraînée par Christian Labit.

Le club confirme qu'il ne s'agit pas d'une blague. "L’USC a souhaité s’inscrire dans une communication fun et décalée. L"objectif de ce partenariat est d’augmenter notre visibilité et notre notoriété. Nous voulions susciter de l’engouement et des retombées, objectif atteint ce matin avec l’augmentation de la demande sur la billetterie pour la rencontre".

Carcassonne souhaite rassurer son public et ses partenaires. "En préparation depuis des mois, ce parrainage répond à une charte très cadrée avec le souhait pour le club de préserver ses valeurs."

On dit merci qui ?