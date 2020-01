Quatre des six équipes ont changé d’entraîneurs après le Mondial.

Un Six Nations post- Coupe du monde a toujours une saveur particulière. Les résultats au Japon des uns et des autres laissent souvent des traces et engendrent des changements d’importance au sein des staffs. Le vent nouveau qui s’est opéré depuis quelques mois a eu des allures de bourrasque puisque quatre nations ont décidé de confier leurs destinées à de nouveaux entraîneurs.

Au sein du XV irlandais, Andy Farrell a remplacé Joe Schmidt et devra d’emblée prouver que la faiblesse du Mondial n’était qu’un accident. On a déjà hâte de retrouver le nouveau mentor lors de la visite à Twickenham dans l’antre du capitaine anglais Owen… Farrell, son fils.

Dans les rangs gallois, l’emblématique Warren Gatland en poste depuis 2007 a laissé sa place à Wayne Pivac. Une tâche lourde puisque le quinze du Poireau reste sur un succès dans la défunte édition du Six Nations et, surtout, une demi-finale de Coupe du monde perdue contre les Boks, futurs lauréats.

Dans l’Hexagone, le feuilleton de la passation de pouvoir entre Jacques Brunel et Fabien Galthié a enfin pris fin. L’ancien demi de mêlée des Tricolores aura pour mission de faire entrer le rugby français dans la modernité.

"On a une vision à quatre ans (jusqu’à la Coupe du monde 2023 en France) et une vision à plus court terme", répète Galthié, qui a fortement rajeuni son groupe, évoquant une "forme de renouvellement naturel", et commencera par un Crunch contre l’Angleterre dès dimanche. Un Crunch que le savoureux Eddie Jones, sélectionneur de la Rose, a déjà bien pimenté en allumant son vis-à-vis quant au bien-fondé de sa sélection et surtout du trop grand nombre de néophytes. Et il n’a peut-être pas tout à fait tort quand on connaît la surpuissance de son équipe, finaliste du dernier Mondial.

En Italie, c’est Franco Smith, un Sud-Africain, qui succède à l’Irlandais Conor O’Shea pour que les Azzurri retrouvent enfin le sourire. Enfin, dans les rangs écossais, Gregor Townsend, le deuxième rescapé de la bande des six doit faire oublier l’élimination précoce au Japon.