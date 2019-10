Le XV de France est la deuxième équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde, grâce à son succès étriqué sur les Tonga, 23-21 (mi-temps: 17-7) dimanche à Kumamoto.

Les Français, présents en quarts de finale de toutes les éditions de la Coupe du monde depuis 1987, affronteront l'Angleterre, également qualifiée, avec pour enjeu la première place de la poule C, le 12 octobre (10h15) à Yokohama. Pour remporter leur troisième succès depuis le début de la Coupe du monde, les Français ont rencontré de grosses difficultés. Auteurs d'une entame de match très convaincante, comme face à l'Argentine (23-21) et aux Etats-Unis (33-9), ils ont ensuite flanché, au point de permettre aux Tonga, de revenir à deux points grâce à un essai du troisième ligne Zane Kapeli, à deux minutes de la fin. Mais l'ultime ballon, dévié par Damian Penaud sur le renvoi, suivi d'une charge de Yacouba Camara ont permis aux Bleus de conserver le gain du match. Le XV de France a même compté jusqu'à 17 points d'avance (17-0, 32), grâce à deux essais de Virimi Vakatawa et Alivereti Raka, désigné homme du match. Mais le jeu français s'est ensuite désintégré, sous l'effet de multiples fautes qui ont permis aux Tongiens de revenir, et de faire souffler un vent de frayeur chez les Bleus.