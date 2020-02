Le site web spécialisé Le Rugbynistère a tenu à présenter ses excuses pour ce qu'il qualifie lui-même "d'humour mauvais".

Le samedi 1er février dernier, les Diables noirs affrontaient le Portugal dans un match couperet pour le maintien dans le Rugby Europe Championship. Si les Belges se sont incliné sur les Lusitaniens, c'est surtout le résumé de la rencontre publié sur le site web spécialisé Le Rugbynistère, qui a fait froncer quelques sourcils.

Dans cet article, l'auteur écrit notamment, "je me laisse le droit de dire que les Belges sont cons, parce que c'est du rugby et que ça pourrait être le cas pour les Portugais", tout en multipliant les références clichés sur les deux pays, la défense portugaise étant "un mur" ou les Belges "remontés comme des baraques à frites", ce qui a vite rendu le tout nauséabond.

Mais ce lundi, en raison sans doute des nombreuses réactions, ainsi probablement que de la belle victoire des Diables noirs face à la Russie, l'auteur du papier a décidé de faire marche arrière en publiant un nouvel article pour s'excuser de ses propos. "Je prône et véhicule certaines valeurs de notre sport comme le respect et l'humilité et par conséquent, je regrette d'avoir bafoué ces deux éléments au profit d'une satire inappropriée. Le but n'est naturellement pas de blesser. Alors non, évidemment les Belges ne sont pas des cons, les Portugais non plus d'ailleurs. Les deux équipes ont prouvé leur valeur ce week-end encore avec deux jolies victoires contre les Russes et les Roumains."

Faute avouée à moitié pardonnée...