Hormis la Géorgie qui évolue toujours sur une autre planète et mériterait assurément de jouer plus souvent des nations du Tier 1, le classement du Rugby Europe Championship est particulièrement serré sur cette édition 2020. La Géorgie devance son plus proche poursuivant de dix unités et est d’ores et déjà assurée de remporter la compétition. Ensuite, les cinq autres nations se tiennent en quatre points.