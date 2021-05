Samedi, sur le coup de 16 heures, après la défaite amère face aux Pays-Bas 21-23 en match de barrage du Rugby Europe Championship, rarement il nous fut donné de voir autant de tristesse et de larmes sur les visages des Diables noirs et du staff. Un revers qui condamne la Belgique à évoluer pendant deux saisons en Rugby Europe Trophy. Le visage en sanglots et le corps meurtri au propre comme au figuré, les joueurs erraient sur la pelouse du stade du Pachy à Waterloo avant que Frédéric Cocqu ne regroupe ses ouailles pour asséner : "Aujourd’hui, nous avons un genou à terre, peut-être deux. On a perdu ensemble, on se relèvera ensemble."