Dans l’antichambre du Six Nations, la Belgique devait jouer son dernier match du Rugby Championship… 2020 en Roumanie ce dimanche (3e report…) pour assurer son maintien et éviter un match de barrage face aux Pays-Bas, mais elle n’a pu se déplacer à Craiova sur décision du gouvernement belge (voyage non essentiel). Et, au contraire des autres nations, notre équipe nationale n’a pas le statut d’équipe professionnelle. Averti, il y a une semaine, Rugby Europe devait statuer sur le sort de ce match. La décision est tombée jeudi soir.

La Belgique se voit infliger une défaite par forfait (28-0). Un revers qui a pour conséquence d’assurer à la Roumanie le maintien direct en Rugby Europe Championship. De fait, la Belgique recule à la dernière place du classement alors que le point du bonus offensif et défensif suffisait pour assurer le maintien.

Si la sanction est confirmée (NdlR : les dirigeants belges se réunissaient en soirée en CA pour analyser la situation et peut-être interjeter appel), les Belges devraient défier les Pays-Bas en match de barrage pour le maintien en REC avant le 13 juin 2021. La dernière journée du REC 2020 a lieu ce 7 février, le REC 2021 débutant le 6 mars sans la Belgique ou les Pays-Bas. Le vainqueur du match de barrage disputera tous ses matchs du REC 2021 lors des fenêtres internationales en juillet et novembre…