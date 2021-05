Pendant des mois, les Diables noirs ont ravalé leur rancœur pour oublier le forfait qui leur fut infligé par Rugby Europe, les contraignant à la dernière place du Rugby Europe Championship et à un match de barrage face aux Pays-Bas ce samedi à Waterloo. Un match couperet pour rester dans l’antichambre du Six Nations et avoir la possibilité de disputer intégralement le REC 2021-2022, qualificatif pour la prochaine Coupe du monde en France en 2023. "Ce qui est acté, nous ne pouvons plus le changer. Il fallait nous projeter dans l’avenir et c’est ce que nous avons réalisé depuis des mois. En accord avec le board de Belgium Rugby et après avoir écouté les joueurs, nous avons basculé vers cette échéance capitale."