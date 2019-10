Les All Blacks, victorieux du Canada (63-0), ont remporté le plus large succès depuis le début de la Coupe du monde de rugby, mercredi à Oita, au Japon. Sous le toit du Oita stadium, les double tenants du titre ont inscrits neuf essais, dont trois par les frères Barrett (Jordie, Beauden et Scott), alignés ensemble pour la première fois en Coupe du monde.

La Nouvelle-Zélande jouera ses deux prochains matches dimanche contre la Namibie et samedi 12 octobre face à l'Italie.

Dans la poule C, la France a signé mercredi à Fukuoka un succès laborieux mais bonifié face aux États-Unis (33-9), qui lui permet de garder toutes les cartes en main pour la qualification en quarts de finale.

Avec trois essais inscrits dans les 15 dernières minutes, la victoire a mis du temps à se dessiner pour des Français pourtant ultra-favoris, qui menaient 12 à 6 à la pause.

Après sa victoire contre l'Argentine, le XV de France poursuit sa route invaincu dans la poule C et affrontera les Tonga dimanche, avant de défier l'Angleterre samedi 12 octobre