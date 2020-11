L'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande a subi sa première défaite depuis la demi-finale de la Coupe du monde en octobre 2019, en chutant contre l'Australie 24-22 (8-8 au repos), samedi à Brisbane lors de la 2e journée du Rugby Championship. Les All Blacks, qui avaient été battus en demi-finale du Mondial par l'Angleterre, subissent aussi leur première défaite contre l'Australie depuis plus d'un an. Ils avaient décidé de faire tourner leur effectif samedi notamment sa charnière Aaron Smith et Richie Mo'unga, étincelants il y a huit jours.

La Nouvelle-Zélande a inscrit 3 essais contre 2 aux Australiens qui après avoir été menés 11-15 ont pris les devants 24-15 avant de voir les Blacks revenir dans la dernière minute.

Samedi dernier, lors de la première journée, les Néo-Zélandais avaient dominé les Australiens 5-43 à Sydney.

Au classement, les All Blacks comptent 6 points pour 4 aux Wallabies.

Le 14 novembre, la 3e journée opposera la Nouvelle-Zélande à l'Argentine qui débutera dans la compétition à cette occasion.