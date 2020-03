Après 14 ans de bons et loyaux services, Bertrand Billi tire un trait sur les Diables noirs.

Bertrand Billi aurait tant aimé vivre ce dernier long périple vers Botosani, au nord-est de la Roumanie, avec l’équipe nationale pour disputer le dernier match de la campagne 2020 des Six Nations B.

Malheureusement, le coronavirus aura eu raison de la rencontre, qui aurait dû au préalable se disputer à huis clos ce samedi après-midi, et a mis fin pour le moment à ses rêves de fin de carrière internationale avec une sorte de tournée d’adieu avant de transmettre le flambeau, lui qui ne veut pas faire la saison de trop et se concentrer sur son club.

"Si j’avais décidé de me lancer pour la campagne 2021, je n’aurais pas été certain de pouvoir assurer une préparation physique adéquate. Je n’avais pas envie de me planter, explique Bertrand Billi, le Diable noir futur retraité. Et puis, le contexte économique intervient. Prendre part à une campagne des Six Nations, c’est plus d’un mois sans salaire pour moi. À un moment, ce n’est plus possible."

Meilleur souvenir

Aller chercher au moins le bonus défensif en Roumanie pour le maintien lui aurait valu un souvenir de plus, lui qui, depuis 14 ans et la Serbie en 2006, a enchainé plus de 75 présences avec le maillot noir. Soit autant de moments gravés dans sa mémoire de rugbyman.

"Les bons moments sont évidemment très nombreux, se souvient Bertrand. Certains ne sont pas racontables. Si je devais en sortir l’un ou l’autre, j’évoquerais alors la 2e montée en Six Nations B en Moldavie, il y a trois ans. On était allés gagner contre une grosse équipe ; ce n’était pas des poètes. Et puis, dernièrement, la victoire contre la Russie à Bruxelles ! Ça venait un peu racheter ce qu’on nous avait pris contre l’Espagne il y a deux ans. De l’enthousiasme, de l’efficacité, c’était pétillant. C’était incroyable. Dans le sens inverse, la défaite contre la Géorgie, cette impuissance physique face à ces murs reste un mauvais souvenir."

Une bande de potes

Loin des paillettes des Diables rouges, ce 2e ou 3e ligne a grandi avec les Diables noirs. Après quatorze saisons, il fait partie des papys aux côtés de Dienst, Williams ou encore Verschelden. Bon soldat, il n’a jamais eu la chance d’être capitaine.

"J’ai failli l’être il y a quelques années mais ce n’est pas ça le plus important, sourit-il. Ce que je retiens surtout de ces 14 ans, ce sont ces potes que je retrouve à chaque fois. Pourtant, ce n’est pas toujours dans un contexte facile. Beaucoup d’entre nous bossent à côté du rugby. Mais on a toujours profité de ces moments entre potes. Avoir conservé ces liens, c’est aussi une fierté pour moi."

La victoire cruelle

Enrôlé à l’époque par Richard McClintock, qui l’avait déjà repéré en U20 auparavant, dans le giron des Diables, Bertrand Billi a connu les joies des montées successives vers l’antichambre des Six Nations mais aussi les déceptions.

Comme un jour de 2008 où la Belgique, qui surfe encore sur l’élan d’euphorie qui a suivi l’amical face à l’Argentine - un match auquel il a pris part en 2007 avant la Coupe du monde -, a la possibilité de gravir déjà un échelon.

"Contre les Pays-Bas, on devait gagner par 49 points d’écart si on voulait monter. Finalement, après un essai en tout fin de match devant la foule en délire, on échoue à 51-3. C’est la victoire la plus cruelle."

Une carrière en Belgique

Fils de Rino, ancienne figure emblématique de l’équipe nationale, Bertrand Billi a grandi avec le ballon ovale dans ses mains aux côtés aussi d’un beau-père ex-international belge. S’il n’a jamais été professionnel, malgré une tentative en jeunes à Perpignan, il ne nourrit aucun regret d’avoir fait toute sa carrière en Belgique depuis 22 ans (Mons, Boitsfort et Soignies) : "Le seul regret, c’est surtout de ne pas avoir pu découvrir d’autres rugbys dans des nations où il est bien développé. C’est d’ailleurs pour ça que je fais des stages à l’étranger régulièrement. En Belgique, je m’épanouis parce que je travaille aussi dans mon milieu avec mes amis."

McCaw, l’exemple

En 14 ans de sélections, il a rencontré des professionnels, surtout évoluant dans le top 14 français. Mais c’est un autre international vêtu de noir lui aussi qui l’a impressionné, à distance. "Richie McCaw !, lance-t-il. Le capitaine emblématique de la Nouvelle-Zélande. Sa présence augmentait le pourcentage de victoire des All Black. Il avait une telle emprise sur l’équipe et à côté, il est resté chez lui, simple. Si je dois sortir quelqu’un en Belgique, ce serait Julien Berger. Il est là depuis tellement longtemps et il est toujours disponible, au dessus du lot, c’est un super équipier qui a un très haut niveau d’exigence et de rigueur."