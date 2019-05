La demi-finale du championnat entre La Hulpe et Dendermonde ce dimanche viciée avant même qu'elle ne débute… Dendermonde a décidé d'aligner deux joueurs qui devaient être en théorie suspendus pour abus de cartes jaunes après avoir brandi une notification obtenue vendredi par un jugement en référé...

La demi-finale entre Brabançons et Flandriens ce dimanche au stade du Brésil s'annonçait somptueuse. De ces matches qui laissent une empreinte indélébile dans les mémoires. Trop beau pour être vrai sans doute.

La semaine dernière, lors du dernier match de la phase classique, les Brabançons se sont imposés 17-19 dans l'antre de Dendermonde. Cette défaite des Flandriens avait pour conséquence de figer leur quatrième place au classement et de les obliger à disputer la demi-finale du championnat chez le premier classé au terme de la phase classique, c'est-à-dire… La Hulpe. Dans ce match de classement, un joueur de Dendermonde fut prié de regagner les vestiaires après avoir écopé de deux cartes jaunes, soit ses deuxième et troisième cartons de la saison. Dans le même temps, un second joueur flandrien fut aussi averti d'un bristol jaune (NdlR : l'affaire concerne des joueurs étrangers - Latham Jones et Solomona - arrivés au club il y a quelques mois à peine pour renforcer l'effectif en vue de la phase finale du championnat…). Dans ces cas de figure, l'article 27 du règlement de la Fédération est limpide : les joueurs qui écopent de trois cartes jaunes sont suspendus pour la prochaine rencontre et, par conséquence, ne pouvaient être alignés ce dimanche lors de la demi-finale.

La semaine dernière, les dirigeants de Dendermonde ont saisi l'ovale au (re)bond fuyant, prétextant qu’un joueur exclu (deux jaunes) devait d'abord comparaître devant la commission de discipline avant d’être suspendu. Les Flandriens ont porté l'affaire devant la justice obtenant, en référé, une notification, vendredi, signifiant que que la Fédération ne pouvait statuer sur l'affaire et que les joueurs incriminés pouvaient disputer la demi-finale dimanche à La Hulpe avant d'être entendus dans les plus brefs délais. Ces suspensions seront remplacées par remplacées par une procédure disciplinaire devant la commission disciplinaire de la Fédération au cours de laquelle les parties impliquées pourront faire valoir leur défense.

Du côté de La Hulpe, on est outré devant cette pratique de bas étage. Les dirigeants du club ne cachent pas leur indignation quant aux manœuvres employés par le club flandrien. Le rugby belge n'avait pas besoin de cette affaire. En évoquant un cas éloigné de jurisprudence, le club flandrien n'a en rien symbolisé les valeurs du rugby à commencer par le légendaire fair-play sans parler du camouflet infligé à la fédération et au corps arbitral.

Inutile de préciser que l'ambiance risque d'être tendue dimanche sur le coup de 15 heures au stade du Brésil. Gonflés à bloc par la perspective de disputer la demi-finale à domicile au terme d'une magnifique phase classique, les hommes d'Alex Palacci puiseront certainement dans cette affaire une force supplémentaire et une énergie décuplée si tant est que c'était nécessaire…