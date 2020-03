La Belgique s'est inclinée 23-30 face à l'Espagne samedi au stade Fallon à Woluwe Saint-Lambert dans le cadre de la 4e journée du Rugby Europe Championship 2020, le tournoi des Six Nations B.

Menés 7-13 au repos, les Diables Noirs réagissaient en seconde période pour prendre les commandes et mener 20-13. En revenant à 20-18, les Espagnols mettaient la pression sur les troupes de Guillaume Ajac et repassaient devant à 20-23. Dans les derniers instants de la partie, l'Espagne transformait un dernier essai pour s'imposer 23-30 après une dernière pénalité belge. C'est la troisième défaite de la Belgique après la gifle reçue en Géorgie (78-6) il y a deux semaines et le revers au Portugal (23-17) lors de la première journée qui décroche un point de bonus défensif.

Au classement, la Belgique (7 points) occupe désormais la cinquième place avec deux points d'avance sur la Roumanie. Le 14 mars prochain, les Diables Noirs se rendront en Roumanie pour la cinquième et dernière journée.

La Belgique a terminé 5e du Rugby Europe Championship 2019.