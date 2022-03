Les Diables noirs ont proposé, face à la Pologne, un tout autre visage que lors de leur récent revers en Suisse. Les mots de Frédéric Cocqu, sélectionneur national, ont pesé cette semaine lors du débriefing et ont sans doute titillé l’orgueil des joueurs qui ont passé six essais aux Polonais, sans doute surpris par tant de hargne et de volonté dans le chef des Diables Noirs. Bien sûr, tout ne fut pas parfait mais, hormis quelques approximations en touche, les Belges avaient recouvré l’essentiel de leurs fondamentaux pour dominer une équipe polonaise dont on attendait sans doute un peu trop mais qui occupait la tête du Rugby Europe Trophy avant de se déplacer à Bruxelles.

