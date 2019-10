Dans un communiqué envoyé au journal Midi Olympique, Sébastien Vahaamahina a annoncé lundi sa retraite internationale.

"Il s'agissait de mon dernier match avec le XV de France", a indiqué le joueur de 28 ans coupable d'un coup de coude sur Aaron Wainwright.

Selon Vahaamahina cette décision date de plusieurs mois et n'a donc rien à voir avec son expulsion et les critiques qui s'en sont suivies: "C'est dur, très dur pour moi aujourd'hui d'autant plus que, comme je l'avais prévu depuis plusieurs mois, il s'agissait de mon dernier match avec le XV de France. Je n'ai pas fait d'annonce publique concernant mon arrêt en sélection car ce n'est pas dans mes habitudes. Les personnes impactées par cette décision le savent depuis cet été : Jacques Brunel, Franck Azéma, quelques joueurs également".

Considéré par beaucoup comme responsable de l’élimination de la France par le pays de Galles, Vahaamahina, qui fête ses 28 ans aujourd’hui, va devoir s'expliquer devant une commission de discipline indépendante suite à son coup de coude le 24 octobre. Le deuxième ligne risque une longue suspension après son geste.