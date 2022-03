On entend souvent qu’en pensant en couleurs, on peut voir le monde autrement. Du côté de Dublin, on déclame donc à l’envi depuis quelques jours : "vert, j’espère." L’Irlande est en effet la seule nation qui peut encore priver la France du sacre dans le Tournoi en cas de succès contre l’Écosse conjugué à un exploit du XV de la Rose face aux Tricolores, ce samedi, lors de la 5e et dernière journée du Tournoi. Par contre, pour les hommes de Fabien Galthié, en restant dans les couleurs du temps, "bleu, je veux" sonne de plus en plus fort depuis le début de la compétition.



(...)