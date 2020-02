Le regretté Sir Alf Ramsey qui mena l’Angleterre au sacre en Coupe du monde en 1966 avait coutume de dire : "Never change a winning team…" Des mots qui ne s’appliquent pas forcément à toutes les nations et en toutes circonstances.

Brillante, euphorique et enthousiasmante, il y a deux semaines face aux Russes pour l’un des plus beaux exploits de l’histoire du rugby belge, l’équipe nationale ne présentera pas du tout le même visage à l’heure de l’apéro ce samedi en Géorgie lors de la 3e journée du Rugby Europe Championship. Sur les vingt-trois joueurs cochés sur la feuille de match pour le défi face aux Russes, le staff a procédé à quatorze changements. Contre un quinze géorgien qui reste sur une excellente Coupe du monde et qui n’a plus connu de revers en Rugby Championship depuis douze rencontres, seul cinq joueurs alignés il y a deux semaines seront présents au coup d’envoi.

(...)