Une victoire qui fait Dublin Rugby Le XV de France a confirmé son large succès inaugural en Italie en s'imposant en Irlande (13-15), une première depuis 2011, dimanche à l'Aviva Stadium de Dublin lors de la 2e journée du Tournoi des Six Nations 2021.

Les Bleus ont marqué deux essais via Charles Ollivon (28e) et Damian Penaud (54e). Souvent pénalisées, les troupes de Fabien Galthié ont encaissé un essai de Ronan Kelleher sur un rebond favorable (57e). Bien que malmenée, la France n'a jamais plié afin d'enchaîner un deuxième succès de rang à l'extérieur, une première depuis onze ans. Samedi, le pays de Galles a renversé l'Écosse (24-25) à Murrayfield et l'Angleterre a enregistré son premier succès dans le Tournoi en prenant la mesure de l'Italie (41-18) sur la pelouse de Twickenham. Au classement, la France et le pays de Galles sont en tête avec neuf points. Suivent l'Angleterre (6), l'Écosse (5), l'Irlande (2) et l'Italie (0). Après un weekend de relâche, la France accueillera l'Écosse le 28 février.