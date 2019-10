En raison d'un typhon qui devrait toucher le Japon ce week-end, plusieurs rencontres de la Coupe du monde de rugby pourraient être purement et simplement annulées a fait savoir la fédération internationale de rugby, World Rugby, relayée par le journal français Midi Olympique.

Les rencontres concernées seraient notamment, le très attendu France - Angleterre pour déterminer la première place du Groupe C ainsi que Japon - Écosse, décisif pour déterminer laquelle des deux équipes pourra accéder aux quarts de finale.

Dans un premier temps, World Rugby souhaitait délocaliser ces rencontres dans d'autres stades: "Nous sommes toujours en attente de la confirmation de World Rugby mais on s'oriente sur un changement de programme pour les prochains jours avec la délocalisation du match Angleterre - France à Oita et le report et la délocalisation du match Japon-Écosse lundi à Sapporo", a précisé à nos confrères de L'Équipe un officiel. Mais désormais, une annulation pure et simple de ces rencontres serait privilégiée.

En cas d'annulation, chaque équipe se verrait accorder deux points. Si la France et l'Angleterre sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts, l'Écosse doit impérativement s'imposer contre le Japon pour espérer voir la phase à éliminations directes. Une annulation de la rencontre signifierait une élimination et un retour à la maison précoce pour les Écossais.