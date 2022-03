Si le rapport de victoires est plutôt équilibré entre les Gallois et les Français, avec des coups d’éclat des uns et des autres au fil des ans, lors de la 102e confrontation, ce vendredi soir (21h), entre les deux nations pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations, le satané Covid s’est encore invité à la table des débats en milieu de semaine dans le clan des Bleus.



(...)