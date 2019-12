Ce samedi, Andy Ruiz jr. et Anthony Joshua se retrouveront à nouveau sur le ring.

En juin dernier, Ruiz avait créé une énorme sensation en remportant le championnat du monde des poids lourds face à Anthony Joshua à New York. Ce dernier veut prendre sa revanche en Arabie Saoudite.

Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez suivre le combat le plus attendu de l'année en streaming, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous préférez vivre l'événement sur (très) grand écran, rendez-vous au Kinepolis de Bruxelles, Liège (Rocourt), Anvers, Gand, Hasselt ou Courtrai, pour vivre ce combat au premier rang, comme si vous étiez à la Diriyah Arena ! Le prix d'entrée sera fixé à 14,95€.