Passion For Sports, nouvelle communauté réunissant des organisateurs d'événements en Belgique et aux Pays-Bas, propose aux clubs sportifs de réunir au moins 20 membres pour participer au "February Fit Challenge".

Courir, marcher ou rouler pour récolter de l'argent pour son club sportif, voici la proposition formulée par Passion For Sports pour la mois de février.

Pour ce faire, chaque club sportif, peu importe sa discipline, doit remplir deux critères.

Parcourir au minimum 1000 km (les kilomètres à vélo sont à diviser par 4) avec l'ensemble des membres de votre club.

Réunir au moins 20 membres ou sympathisants récoltant au moins 5 points autour du défi qui se tient du 1er au 28 février.

Tous les clubs qui réussissent ce défi intitulé "February Fit Challenge" recevront un montant de 250 euros. Et ceux qui s'approcheront le plus de la question subsidiaire posée à chacun lors de l'inscription recevront 1000 euros.

Pour participer au challenge, les représentants des clubs sportifs doivent s'inscrire avant le 14 janvier, avant que les participants ne le fasent de façon individuelle avant le 1er février. Et pour que les kilomètres soient enregistrés, ceux-ci doivent être partagés sur l'application Strava.



Les critères pour marquer des points pour son club

2 points : effectuer au moins 8 activités (marche, course à pied ou vélo). La distance minimale d'une activité est de 5 km à pied et/ou 20 km à vélo et elle doit se dérouler en plein air.

1 point: activité de 10km de marche/course à pied ou 40 km à vélo (maximum 1 fois par personne).

1 point: activité de 20km de marche/course à pied ou 80 km à vélo (maximum 1 fois par personne).

1 point: activité de 50km de marche/course à pied ou 200 km à vélo (maximum 1 fois par personne).

1 point: s'inscrire entre le 1er janvier et le 28 février 2022 à un événement Passion For Sports de son choix.

Actuellement, 130 clubs (sur une limite fixée à 200) sont inscrits à ce défi.





Mettre en relation un maximum de sportifs

Passion For Sports, qui a récemment vu le jour, a pour objectif de mettre en relation un maximum de sportifs. Cyclistes, coureurs, triathlètes, vététistes, marcheurs, trail runners qui partagent tous la même passion pour le sport. Les événements présentés sur Passion For Sports, derrière lequel on retrouve notamment Sportevents, portent tous le même label de qualité, avec des organisateurs partageant les mêmes valeurs et la même vision.