De l'Alsace aux Alpes Maritimes, plusieurs athlètes du Team Salomon vont se lancer dans un projet intitulé La Grande Traversée à partir du 5 juillet.

L'heure n'est pas encore à la compétition. Mais après des mois de confinement, place à nouveau aux défis sportifs sur le terrain de jeu favori des traileurs.

C'est ainsi que le Team Salomon a mis sur pied un projet intitulé "La Grande Traversée". Soit 1000 km et 41600 mètres de dénivelé positif de l'Alsace aux Alpes Maritimes, via les Vosges, le Jura et les Alpes. Il débutera le 5 juillet pour se terminer le 11 et réunira 8 athlètes renommés, parmi lesquels François D'Haene, triple vainqueur de l'UTMB. On y retrouvera aussi Thibaut Baronian, Sébastien Spehler, Michel Lanne, Camille Bruyas, Theo Détienne, Julien Michelon et Nathan Jovet.

Ce défi sur 7 jours sera réalisé à la fois à pied et à vélo, sur le principe d'un relais. Durant leur traversée, les athlètes seront rejoints par des invités qui prendront part à l’aventure.

"Une façon de voyager les gens avec nous sur les réseaux avec un brin d'aventure et de suspens", a commenté François D'Haene. "On propose également une belle trace longue et logique plutôt que de tenter d'établir un chrono à tout prix ou un temps de référence. Cela va permettre de mettre en avant l'esprit d'équipe et de partager nos expériences de l'ultra."

© Salomon



A signaler que tout au long de La Traversée, ces athlètes du team France seront équipés de la nouvelle gamme de trail running Golden Trail Series. Les ventes des produits de cette gamme serviront à soutenir l’organisation humanitaire CICR visant à apporter une aide sous la forme de fournitures médicales et de matériel, ainsi qu’un soutien financier et la formation de personnel pendant la période de pandémie.