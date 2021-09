Avec un an de retard, le Port of Antwerp Night Marathon peut enfin avoir lieu. Ce sera ce samedi 11 septembre, soit la veille des 20 km de Bruxelles qui devrait accueillir un peu moins de 20000 participants cette année.

Le prédécesseur de ce marathon se déroulait jadis en même temps que le 10 Miles, mais les deux événements seront désormais séparés. Le marathon a été entièrement revu. Avec un parcours en ville qui comprend toutes les curiosités touristiques, Anvers entend s’afficher comme un véritable marathon de ville.

Le Port of Antwerp Night Marathon possède un parcours compact avec des boucles. Pratique pour les supporters, car ils peuvent apercevoir les coureurs à plusieurs reprises. Tout se passe sur la Rechteroever (la Rive droite), ce qui donne un parcours pratiquement plat. Les coureurs s’élancent à la tombée du soir, lorsqu’il fait encore clair, pour entrer de plein pied dans la nuit.

Outre un marathon complet – qui fait d'ailleurs office de championnat de Belgique – un semi-marathon et un marathon-relais figurent également au programme. Lors de ce marathon-relais, les quatre membres de chaque équipe accomplissent chacun environ 10 km.

La formule du Port of Antwerp Night Marathon séduit. Avec déjà plus de 3500 inscrits pour la distance du marathon, il s’impose d’emblée comme le plus grand marathon en Belgique. Et le total de 10.000 participants est un succès inespéré pour cette première édition.



Le collège en action

Il est frappant de constater que de très nombreux participants au Port of Antwerp Night Marathon viennent d’Anvers même. Parmi eux figurent également le bourgmestre Bart De Wever et l’échevine Annick De Ridder, compétente pour le port. "Courir un marathon commence souvent par un pari qui a dérapé… Mais lorsque j’ai entendu que je pouvais courir dans ma propre ville dans un cadre aussi unique, je n’ai pas hésité une seconde”, souligne De Ridder.

“Cet Antwerp Night Marathon s’annonce unique: 101 ans après les Jeux Olympiques dans notre ville, nous courrons devant les anneaux olympiques situés au Kiel et ce sera de plus le premier grand événement sportif organisé avec public à Anvers depuis près de deux ans", souligne le bourgmestre Bart De Wever. "Outre un grand moment sportif, ce sera donc aussi un moment riche en émotions. Je suis déjà plus motivé que jamais.”

© Golazo



L’expérience avant tout

Le Port of Antwerp Night Marathon sera une véritable fête pour l’ensemble des coureurs et supporters. “L’organisation met en place une chouette animation presque à chaque kilomètre et les partenaires associés à l’événement apportent également leur contribution”, explique Greg Broekmans de l’organisateur Golazo.



Covid Safe Ticket

Au niveau sanitaire, il faudra pouvoir présenter un Covid Safe Ticket afin de participer au Port of Antwerp Night Marathon.





En pratique

Programme du vendredi 10 septembre:

10h00-20h00: retrait du pack de participation (Waagnatie)

Programme du samedi 11 septembre:

10h00 : retrait du pack de participation (Waagnatie)

18h25 : départ du Port of Antwerp Night Half Marathon

19h10 : départ du Port of Antwerp Night Marathon & Port of Antwerp Night Marathon Relay

01h00 : arrivée du dernier participant

Départ: Kattendijkdok-Oostkaai

Arrivée: Museum Aan de Stroom

S’inscrire via www.portofantwerpnightmarathon.com est encore possible jusqu’au vendredi 10 septembre à 23h59.