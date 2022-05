Ryan Sandes et Ryno Griesel sont deux ultras-runner sud-africains expérimentés. Et ils viennent de réaliser un nouvel exploit en bouclant le tour du Lesotho, ce petit état d'Afrique australe, montagneux et sans accès à la mer, entièrement enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. Soit, au total, 1100 km pour 33000 mètres de dénivelé positif. Le tout en l'espace de 16 jours, 6 heures et 56 minutes. Cela représente quelque 69 km chaque jour dans un environnement particulièrement rude..

Le duo est loin d'être novice en la matière. En 2014, ils avaient bouclé sans escale le Drakensberg Grand Traverse, un itinéraire de randonnée en Afrique du Sud de 204 km. En 2018, ils s'étaient même offert le record du Great Himalaya Trail, l'un des plus long et haut tails du monde (1200 km), en 25 jours, 3 heures et 24 minutes.

Cette fois, pour faire le tour du Lesotho, le duo a surmonté d'énormes obstacles physiques et mentaux, notamment en raison des conditions météorologique parfois brutales, avec des températures allant de -5 degrés à + 30. Ryan Sandes et Ryno Griesel ont notamment traversé toute la chaîne de montagnes du Drakensberg et ont gravi certains des sommets les plus époustouflants du Lesotho, dont Mafadi Peak, la plus haute montagne d'Afrique du Sud à 3446 mètres.

© Red Bull

"C'était certainement beaucoup plus difficile que prévu, en particulier en raison des conditions météorologiques extrêmes dans la section montagneuse", explique Sandes, 40 ans, originaire du Cap, a révélé. Il y a eu des nuits très froides là-bas, où nous ne pensions que nous y arriverions pas. Nous avons vécu suffisamment d'aventures folles ensemble pour savoir que la clé est finalement la confiance et respect. Je n'aurais pas voulu y parvenir avec quelqu'un d'autre."

Et Griesel, 42 ans, d'ajouter. "C'était comme si nous construisions un puzzle. Souvent, nous devions reculer de quelques pas pour avancer à nouveau et c'était assez difficile mentalement."