Youri Catinus (Trail Hysteria) s'est offert un défi pour le moins particulier entre mardi 12h et mercredi 12h



Youri Catinus, youtubeur belge derrière la chaine Trail Hysteria, vient de boucler ce mercredi midi un ultra... dans son jardin.



Habitant dans la région de Gembloux, ce passionné de trail a tourné en rond depuis mardi 12 heures dans son jardin dont le tour complet fait... 80 mètres. "Pour 19 centimètres de dénivelé positif", précisait-il en rigolant avant de s'élancer.

Un effort un peu dingue, d'autant que le confinement en Belgique autorise les sorties running si l'on respecte les règles de distanciation sociale et qu'on ne prend pas son véhicule pour rejoindre un autre lieu.



"Outre le défi, je voulais faire ça pour me montrer solidaire par rapport à mes amis français", explique Youri Catinus, qui a donc passé la nuit à la frontale dans son jardin, esquivant balançoire, petite marche en béton sur la terrase, souche ou autre virage serré.

"Il faut avoir un mental un peu particulier pour faire ça", glissait-il en cours de route. "Après 3 heures, quand tu te dis que tu dois encore faire 7 fois ça, il faut s'accrocher."

Au total, Youri Catinus aura réalisé 131,5 km. Et, précision importante, 112 mètres de D+. "Maintenant, je ne mets plus de chaussures pendant 15 jours. Je n'ai plus de jambes..."