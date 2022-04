Alors que la pandémie freine encore la reprise de nombreuses manifestations sportives, les 15km de Liège Métropole prévus ce 1er mai évoluent à contre-courant de cette tendance. La participation n’aura jamais été aussi élevée avec près de 7.000 coureurs attendus.

Le profil des participants évolue aussi. Ils n’auront jamais été aussi jeunes avec un peu plus de 50% des participants préinscrits de moins de 30 ans ! Ils montrent presque l’exemple à leurs ainés, c’est plutôt inattendu. Autre évolution réjouissante : La participation n’aura jamais été aussi féminine ! En 2010 l’épreuve accueillait 67% d’hommes et 33% de dames. La proportion de celles-ci a progressé au fil des années pour dépasser les 45% en 2022 (45,7% pour être précis). On n’est plus très loin de la parité.

Ce résultat est à mettre au crédit d'une évolution des mentalités. Mais elle consacre aussi le succès d'un événement qui, dès le début, s'est voulu "ouvert à tous" avec un programme qui va au-delà de l'épreuve-phare des 15km et propose aussi des marches (de 6 et 21km), des trails (48 et 21km), des courses urbaines sur des distances plus modestes (7 et 3km) et bien sûr des courses pour enfants (400 et 800 mètres) sous l'égide du Marsupilami.

De nombreuses animations

La popularité des 15km est avant tout participative. Depuis 2022, l’ASBL sport et santé, avec l’aide de la Ville de Liège et de ses partenaires, développe de nombreuses animations sur le parcours dans le but que les 15km deviennent aussi une fête pour les spectateurs. Une fanfare de Bandas mettra le feu dans l'aire du départ des courses sur 7 et 15 km, devant la gare des Guillemins et à proximité du parc de la Boverie où sont jugées toutes les arrivées. Au total 15 animations seront prévues, notamment au point stratégique du Thier de la Fontaine, rebaptisé pour le coup "la petite Alpe d’Huez", compte tenu de la topographie des lieux. Quelques infidélités au parcours traditionnel de l'épreuve sont liées aux avancées des travaux du tram. Cela vaudra aussi aux coureurs d'avoir le privilège de traverser la gare et pas seulement de passer devant, comme cela se faisait les autres années.

Deux enjeux majeurs

Enfin l'édition 2022 des 15 km de Liège Métropole mettra l'accent sur deux enjeux sociétaux majeurs : la santé et la solidarité ! La santé en renforçant le rôle de prévention (organisation d’entraînements préalables à la course, possibilité d’examens médicaux d’aptitude etc.) et la solidarité en reversant 1€ par participant aux communes d’Esneux et de Liège pour soutenir financièrement des projets afin que les victimes des récentes inondations puissent renouer le plus vite possible avec une vie normale, qu’il s’agisse de se loger, de travailler, de se divertir et, bien sûr, de faire du sport !

Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au jour de l’évènement via le site www.mega15kmliegemetropole.com ou sur place