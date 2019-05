Le Charneutois était le premier étonné de son titre sur le plus grand rendez-vous running de Wallonie

Les 15 km de Liège avaient lieu ce dimanche matin. Une grande classique de la course à pied urbaine qui est devenue le plus gros rendez-vous running de Wallonie et qui se décline en 3, 7, 15 et 25 km (trail).

Une fois encore, une organisation impeccable et des coureurs chaque année plus nombreux. Ils étaient, cette fois, près de 7000 au total des quatre épreuves, dans une ambiance festive.

A l’arrivée de la distance reine (15 km), c’est le Charneutois, Amaury Paquet, qui levait les bras en signe de victoire. « Je ne pensais pas du tout gagner une deuxième fois ici. C’est une réelle surprise. J’ai été longtemps blessé et je ne pensais pas tenir le rythme mais finalement, tout s’est bien passé. Cette victoire est réconfortante et rassurante. Je n’en reviens toujours pas… »

On déplorera toutefois la bêtise de certains qui ont enlevé les balises sur le trail alors, que dimanche matin, lors de la dernière vérification, tout était bien en place…

