Thomas Gillet est connu dans le milieu de la course à pied pour être Monsieur Castle Trail. Une épreuve qu’il propose depuis 2017 au départ de la cour du château de La Roche-en-Ardenne. Le tout avec Woody-Wood, sa société d’événements qui est son principal gagne-pain, en temps normal. Car depuis le début de la pandémie, il n’a plus pu organiser la moindre organisation.

Le natif de La Roche, qui vit désormais à Libramont, est aussi psychomotricien au sein de l’École d’enseignement fondamental spécialisé de Marloie, dans la commune de Marche-en-Famenne.

"J’y travaille depuis 20 ans, 2 jours par semaine, avance-t-il. Chaque année, l’Amicale de l’école organise plusieurs événements, comme une fancy-fair ou un marché de Noël, pour offrir des jouets aux enfants à Noël et Pâques. Mais avec le confinement, on ne peut plus rien organiser. Il n’y a donc plus de rentrées."

(...)