En 2018, la MCC voyait le jour, une course de 40km ouverte aux coureurs locaux et aux bénévoles. Quatre ans après, le succès est tel que l’équipe d’organisation a décidé de lancer un nouveau format tout aussi convivial et populaire. Avec l’ETC, pour Experience Trail Courmayeur, c’est une nouvelle course de 15km et 1300m de dénivelé positif qui vient compléter l’offre sportive et expérientielle de l’UTMB Mont-Blanc.

"Il y avait une véritable envie de proposer cette nouvelle distance qui s’adresse à tous, que cela soit les coureurs expérimentés, les amateurs, les familles et les bénévoles. Cette distance plus courte permet de goûter à l’expérience trail avant pourquoi pas de se tester sur une distance plus importante. L’ETC est une course pour tous qui se veut conviviale et populaire. Nous mettons tout en place pour que cette course plaise aux coureurs, aux accompagnants et aux acteurs de l’événementé, explique la directrice de l’UTMB Mont-Blanc, Isabelle Viseux Poletti.

Avec un tracé de 15km et 1300 mètres de dénivelé positif autour de Courmayeur, l’ETC permettra de se lancer dans un premier challenge sportif et de goûter aux joies de la compétition en plein cœur de la semaine de l’UTMB Mont-Blanc. Avec les passages par les alpages de Tirecorne et de la Suche, deux magnifiques terrasses naturelles qui plongent les coureurs dans la contemplation de la chaîne du Mont-Blanc, au sortir d’une forêt d’épicéas et de mélèzes, c’est aussi une expérience visuelle qui attend les coureurs.

Les plus rapides devraient boucler la course en 1h30 et la barrière horaire sera fixée à 4h permettant au plus grand nombre de participer.

L’ETC aura lieu en plein cœur de la vallée d’Aoste avec un départ et une arrivée dans la commune de Courmayeur qui accueille désormais quatre départs de course : la TDS, le mardi 23 août à minuit, la YCC le même jour à 11h, l’ETC mardi 23 août à 14h et la CCC, le vendredi 26 août à 9h. Les inscriptions sont ouvertes à tous sans tirage au sort dans la limite des places disponibles à partir du mardi 19 avril à 12h00.