Courir une boucle de 7,2 km et 290 mètres de D+ en moins de 60 minutes. Et repartir chaque heure jusqu'à épuissement, avec un maximum de 24 heures de course. Tel est le concept, fou, du Dernier Homme Debout à Andenne qui suscite un réel enthousiasme auprès de la communauté trail depuis 2018.

Après une édition 2021 en septembre qui avait vu trois participants boucler les 24 heures pour la premières fois depuis le lancement du concept, les organisateurs avaient conçu une nouvelle boucle, qui devait être plus usante pour les organismes. Mais rien n'y a fait. Cinq coureurs ont, cette fois, avalé le total maximum de 173 km et 7000 mètres de D+ pour venir à bout du défi. Et, une nouvelle fois, c'est le Français Matthieu Tharion, déjà lauréat en septembre dernier, qui a triomphé dans un dernier tour où il fallait, cette fois, être le plus rapide (40.26 sur la dernière boucle).

Les autres finishers sont, dans l'ordre, Jean-Rémi Collignon, le jeune Andennais Logan Perin, Nicolas Henriet et Ivo Steyaert, vainqueur du Legend Trails (275 km) voici quelques semaines.

"La stratégie cette année a été complètement différente sur la dernière boucle", a indiqué le lauréat Matthieu Tharion à notre collègue de l'Avenir. "Voici un an, j'avais réussi à jauger mes collègues. Je savais que je devais patienter avant de placer une accélération. Cette année, nous étions encore cinq pour le dernier tour. Il fallait vraiment gagner en costaud. J'ai voulu décrocher tout de suite la concurrence et tout donner sur toute la boucle. Jean-Rémi Collignon m'a mis une énorme pression. Il n'y a eu aucun temps mort sur cette dernière boucle. C'est une plus belle victoire encore!"

Côté féminin, Sévérine Vandermeulen est la Dernière Femme Debout. Elle a accompli 14 tours et un total de 100 km pour quelque 4000 mètres de D+ avant de s'arrêter.

