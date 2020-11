Le traileur néerlandophone s'est imposé lors de la première édition de cette course à élimination contre le temps

Plus de 1100 coureurs ont pris part ce dimanche à la première édition du Challenge "Les Maîtres du Temps".

Le but du jeu était de parcourir une boucle de 4 km en moins de 30 minutes. Et de repartir chaque demi-heure pour un nouveau tour, avec 60 secondes de moins à chaque fois.

Au bout de 72 km et 18 boucles, Stijn Van Lokeren s'est imposé, bouclant son dernier tour de 4 km en 12'51, à plus de 18,5 km/heure de moyenne. Les deux autres rescapés encore en lice avant cette 18e boucle, Jérémy Pissens et Benoît Haegeman (victime d'une contracture dans le 18e tour), n'ont pu terminer ce tour dans les temps.

"J'étais à la limite dans le dernier tour", a glissé Stijn Van Lokeren, pointé parmi les favoris dès avant la course. "C'est ma femme qui a dit que ce format était fait pour moi. Elle avait raison. Avec mes qualités d'endurance et de vitesse, je savais que j'avais un coup à jouer. "

"C'était celle de trop pour moi", a commenté de son côté Jérémy Pissens, lui-même surpris d'avoir fini dans le top 3.

Sophie Chrétien a, quant à elle, fini première dame de cette première édition du Challenge, poussant l'effort jusqu'à la 14e boucle et devançant de justesse Marie Honin, elle aussi 14 boucles.