Ls 20 Km de Bruxelles 2021 auront lieu le 12 septembre prochain, comme nous vous l'annoncions précédemment. Une 41e édition qui, dans l'état actuel de la situation, devrait pouvoir se tenir presque normalement, avec jusqu'à 35000 personnes présentes au départ du Parc du Cinquantenaire.

Voilà qui permet à l'organisation de se projeter et d'ouvrir les inscriptions (25 € le dossard individuel), dès ce jeudi 1er juillet à partir de 9 heures.

Deux possibilités s'offrent aux coureurs. Le moyen le plus facile est via le site de l'organisation. Mais il est aussi possible de se déplacer jusqu'au bureau de l'organisation pour valider son dossard (17 rue de la Chapelle à 1000 Bruxelles).

A noter que le masque sera exigé pour les participants dans la zone de départ et juste après l'arrivée.