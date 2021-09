Moins d’inscrits, un Covid Safe Ticket imposé dans la dernière ligne droite et une nouvelle date. Cette 41e édition des 20 Km de Bruxelles était bien différente en bien des points de la grande fête qui avait accompagné l’avant, le pendant et l’après 40e édition.

Il a pourtant régné un doux parfum de normalité tout au long de l’épreuve ce dimanche. De l’équipe organisatrice se dégageait bien un stress inhabituel. Mais du peloton, malgré un contrôle du pass sanitaire à l’entrée dans le box, transpiraient un sentiment d’insouciance et ce bonheur simple de pouvoir à nouveau se retrouver pour pratiquer cette activité si simple qu’est la course à pied. Un pied devant l’autre, le sourire en prime vu l’absence de masque qui a découlé de l’imposition du Covid Safe Ticket.

Si le peloton a presque été coupé en deux par rapport à la dernière édition en date, la ferveur du public, elle, était bien là. Avec une lutte belgo-belge en tête, comme en 2019, venant renforcer l’intérêt sportif de l’épreuve. "Il y a autant de monde que les autres années sur le bord de la route. C’est vraiment particulier ici", souligne Ayrton, qui courait sous les couleurs du NAC Nivelles. "C’est à la fois encourageant et motivant."

Cinquième en 1h03.15, le Brabançon Martin Delguste ne pouvait que souligner cette ambiance unique en Belgique. "Il n’y a jamais autant de monde que sur les 20 Km de Bruxelles. D’habitude, quand on court, il y a un vélo qui nous accompagne et trois paumés sur le bord de la route (sic). Quel plaisir de courir ici !"

Finalement, un peu moins de 17000 coureurs, parmi lesquels un tiers de femmes, auront franchi la ligne d’arrivée. "On a ressenti qu’il y avait moins de monde sur le parcours, mais ce n’est finalement pas plus mal", avouait Jean-Yves, du Team Be Run qui s’alignait avec l’asbl Tous à Bord. "En partant devant avec le box handisport, je dois dire que ça a rendu la course plus agréable. On a eu moins l’impression de se faire écraser par la masse de coureurs."