La 42e édition des 20 Km de Bruxelles approche à grands pas. Il reste 17 jours avant le coup d'envoi fixé le dimanche 29 mai au Parc du Cinquantenaire.

L'essentiel de la préparation doit théoriquement être derrière vous et il est désormais temps de penser à programmer votre dernière sortie longue, avant une phase où il s'agira de progressivement lever le pied pour tendre vers votre pic de forme pour mettre toutes les chances de votre côté le jour des 20 Km.

Catherine Lallemand, à la tête de C-Coaching, nous parle cette semaine dans la troisième série de conseils qu'elle nous délivre de l'importance de cette dernière longue sortie, sorte de répétition générale avant le Jour J. L'occasion aussi de se rassurer en calibrant correctement votre allure de course.

"C'est désormais le moment de faire une dernière sortie longue avant de penser à récupérer", indique la quadruple lauréate de la course bruxelloise. "Mais cette dernière longue sortie est très importante car elle va permettre de tester votre endurance et votre allure de course, voire même votre ravitaillement. C'est en quelque sorte une répétition générale, sur 16 ou 18 kilomètres."

Un effort de 7 sur une échelle de 10

Sans vouloir tendre vers le cap des 20 km qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre avant le jour de la course, la sortie longue doit être le moment pour calibrer correctement la vitesse que sera la vôtre tout au long de votre effort.

"L'allure de course est cette vitesse que vous pourrez tenir tout au long des 20 Km de Bruxelles. Elle correspond à un effort de 7 à 8 sur une échelle de 10. Une allure ni trop lente, ni trop rapide donc. N'oubliez pas que les 20 Km de Bruxelles se font sur un parcours qui n'est pas si simple que cela (NdlR: nous aurons l'occasion d'en reparler). Il ne sert à rien de vouloir partir trop vite et de se brûler rapidement. Le conseil que je donne est de partir sur cette allure de 7 sur votre échelle de 10 avant de penser progressivement à augmenter votre vitesse dans la seconde moitié du parcours si tout se passe bien, pour terminer à 8 voire à 9 sur 10 au-dessus de l'Avenue de Tervueren."



