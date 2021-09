La 41e édition des 20 Km de Bruxelles, reportée en 2020 puis déplacée en cette fin d'été en lieu et place du dernier dimanche de mai en 2021, se tiendra ce dimanche au départ et à l'arrivée du Parc du Cinquantenaire.

Participation

Le cap des 20000 préinscrits a été franchi en ce milieu de semaine. Même si l’on sait que tous ne se présentent pas au départ, ce chiffre est accueilli positivement par l’organisation vu la date inhabituelle, la concurrence au sein d'un calendrier de rentrée surchargé et, surtout, le contexte général. Habituellement, les 20 km drainent un peu plus de 35000 participants au départ du Parc du Cinquantenaire.





Inscriptions et retrait des dossards

Les inscriptions en ligne se terminent ce vendredi à 23h59. Il sera toujours possible de s’inscrire par la suite (prix 25 €) mais seulement en se rendant au "stand info" ouvert ces vendredi et samedi de 9 à 18h au Parc du Cinquantenaire ainsi que dimanche avant la course (départ 10h).

Pour fluidifier leur distribution, il est vivement recommandé de venir chercher son dossard ces vendredi ou samedi à ce même "stand info", entre 9 et 18h, même si cela est encore possible dimanche matin.





Conditions sanitaires

Cela continue de faire débat mais la situation, en accord avec les autorités, est la suivante depuis le début de l'ouverture des inscriptions. Malgré les 20000 personnes attendues, seul le port du masque, sur la zone de départ et directement après l’arrivée, est imposé aux coureurs. Pour le reste, pas besoin de montrer un pass sanitaire (certificat de vaccination, de rétablissement ou un test négatif) au moment du retrait du dossard. La zone d'arrivée sera accessible au public.

A noter que le village 20 km a été adapté à la situation et que le départ, comme chaque année, s’effectuera en six vagues, séparées de six minutes. Le box handisport s'élancera dès 9h30.





La course en tête

Valentin Poncelet rêvait de revenir sur les 20 km pour se succéder à lui-même, après son titre en 2019, et même passer sous la barre symbolique des 60 minutes. Ce ne sera pas le cas pour l’athlète de l’USBW, qui doit composer avec des allergies l’empêchant d’être à 100 % actuellement et qui a choisi en dernière minute de faire l'impasse. Arnaud Dely, 2e et 4e des deux dernières éditions, sera également absent. Tarik Moukrime, Amaury Paquet ou John Heymans sont annoncés et figureront certainement parmi les athlètes à suivre en tête de course. A suivre aussi Justin Mahieu (3e en 2019), Abdelhadi El Hachimi (vainqueur en 2015) ou encore Lander Van Droogenbroeck.



Marcheurs

La grande nouveauté de cette 41e édition est l’ouverture de l’épreuve aux marcheurs. Conséquence, les participants auront désormais 6 heures pour boucler le parcours, au lieu de 4 par le passé. Et cela attire puisque beaucoup se sont renseignés comme "marcheur" au moment de valider leur inscritpion.

L’autre innovation est à chercher dans la possibilité de participer virtuellement aux 20 km, du 12 au 19 septembre, peu importe où l’on se trouve (via www.atlasgo.org/20). Un concept qui, de son côté, semble moins séduire.