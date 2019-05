Ils porteront une tenue jaune de plus bel effet pour la 40e édition ce dimanche





Les 49 "rescapés" de la première édition des 20 Km de Bruxelles seront visibles à des dizaines de mètres à la ronde ce dimanche.

L’organisation, qui a une nouvelle fois décidé de choyer ses vétérans, leur a en effet remis, via la Région, un tee-shirt personnalisé à la couleur jaune bien repérable, même au sein du peloton bien garni des 20 Km. Histoire, aussi, de coller à l’actualité liée à la venue du Tour de France à Bruxelles en juillet prochain.

"Le tee-shirt ? Ça va", rigole le Jettois Freddy Lacroix. "Le short, no comment. C’est plus pour le football que la course à pied non ? En tout cas, c’est certain qu’on sera remarqué là. Mais je trouve ça plutôt sympa. Vu le nombre d’éditions que nous avons faites, on mérite bien d’être applaudi sur le parcours. C’est une chouette initiative de la part de l’organisation."





Un dernier kilomètres avec leurs proches

Et il y en aura d’autres à l’égard de 49 VIP. Notamment via les félicitations du Roi lui-même juste avant le départ ou encore lors d’un dernier kilomètre intitulé "Last kilometre of friends" lors duquel chacun des participants de la première heure se verra être rejoint par 5 personnes qu’il aura choisies afin de franchir, avec lui, la ligne d’arrivée.