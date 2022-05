Courir les 20 Km de façon virtuelle, c'est possible depuis l'édition 2021. Et ça le sera à nouveau pour la 42e édition prévue le dimanche 29 mai. Mais cette fois, uniquement pour les entreprises.

Le but n'est évidemment pas de concurrencer l'événement qui entend attirer un maximum de monde vu le retour d'une organisation sans contraintes sanitaires et à sa date habituelle. Mais plutôt de proposer une formule permettant de stimuler la vie en entreprise, le tout pour la bonne cause.

Derrière cette initiative, on retrouve atlasGO, une application d'origine belge qui permet d’organiser des événements sportifs tout en récoltant des fonds au profit d’organisations caritatives, asbl ou ONG.

"Pour l'édition de cette année, nous offrons l'option virtuelle uniquement aux entreprises", indique Thomas Querton, co-fondateur de cette start-up belgo-américaine et très attaché aux 20 Km de Bruxelles. "Celles-ci peuvent organiser leurs propres 20 Km en interne, au sein d'une course personnalisée au travers d'une application."

Comment cela fonctionne-t-il?

Les entreprises peuvent organiser une option virtuelle en interne pour leurs employés Chacun a une semaine pour faire la course à son propre rythme Les participants avancent sur un plan de la course virtuel au fur et à mesure des kilomètres parcourus Les finishers recoivent la médaille officielle des 20 Km par la poste une fois l'événement d'entreprise terminé.

© DR



Parmi ces entreprises participantes, on retrouve le Groupe D'Ieteren. "Utiliser l’app atlasGo est devenu incontournable chez nous. Combinée à des événements sportifs comme les 20 Km de Bruxelles, elle permet de créer une véritable communauté de celles et de ceux qui se bougent pour les autres", détaille Catherine Vandepopeliere, Head of Communication & CSR pour le Groupe D'Ieteren. "Une communauté qui mélange tous les statuts, tous les niveaux sportifs, dans un esprit convivial et engagé. C’est désormais ancré dans nos habitudes et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter."

<<< Plus d'infos sur l'édition virtuelle des 20 Km de Bruxelles pour les entreprises ici >>>