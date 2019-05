Plusieurs organisations renouvelleront, pour la 40e édition de la course bruxelloise, une action symbolique visant à témoigner qu’on ne laisse personne derrière

ATD Quart Monde, mouvement international qui lutte contre la pauvreté avec ceux qui la vivent, sera sur la ligne de départ des 20 Km de Bruxelles avec son équipe de coureurs ce dimanche. Et ce, pour la 15e fois de rang. Au delà de la course, c’est l’occasion pour le mouvement de faire passer un message : "On ne laisse personne derrière !"

"Toutes les occasions sont bonnes pour sensibiliser le public à cette cause. Les 20 km de Bruxelles ne font pas exceptions à la règle. C’est pourquoi nous avons mis en place une action de sensibilisation avec l’aide des partenaires de notre vestiaire associatif (NDlR : Médecins du Monde, Vluch-telingenwerk Vlaanderen, le CNCD 11.11.11, la Ligue des Droits Humains, la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, Pensions Quartier et l’asbl Bras dessus Bras dessous)", confie Dominique Foubert, Administrateur ATD Quart Monde mais également l’un des 49 coureurs qui peut se vanter de prendre part, ce dimanche, à sa 40e édition des 20 Km de Bruxelles. “A l’heure des coupures budgétaires, ce sont les droits des personnes en situation vulnérable qui en pâtissent. C’est pourquoi nous avons voulu mettre en avant la solidarité plutôt que la compétition."

Grandgeorge en parrain

Concrètement, les tous derniers participants seront attendus, avec des banderoles et fanfare, à hauteur du Squara Montgomery aux alentours de 14h pour rejoindre, en groupe, la ligne d’arrivée. Avec eux. "Il s’agit donc de mettre à l’honneur les derniers plutôt que les premiers."

Parmi les participants à cette action se trouvera Grandgeorge. Le chanteur compositeur, qui s'est fait connaître au travers de ses singles So Fine ou encore Sunny Anyway, a décidé cette année de courir pour la lutte contre la pauvreté. Au-delà de la course, Grandgeorge connait bien le mouvement puisqu’il participe régulièrement à des réunions de travail avec des personnes qui ont vécu ou vivent la misère.





