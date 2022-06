Amaury Paquet : un marathon en Australie pour faire mieux que 2h13.54

Amaury Paquet, double vainqueur en titre des 20 Km de Bruxelles, n'avait pu participer au marathon de Rotterdam en début de saison en raison d'un pépin physique. Le Charneutois de 31 ans a trouvé un plan B dans le planning de sa saison et prendra part, ce dimanche, au Gold Coast Marathon, en Australie.

Une expérience dépaysante de l'autre côté du monde mais que l'athlète de Seraing Athletisme veut faire rimer avec ambition. "L'objectif est de faire mieux que mon record de 2h13.54 réalisé en 2021 sur le marathon de Barcelone."

Avec Yuki Kawauchi, le boulimique des marathons

Cinquième meilleur temps des engagés annoncés, Amaury Paquet sait qu’il devra s’accrocher au bon wagon, à un rythme soutenu, pour parvenir à ses fins. Il y aura notamment à ses côtés le Japonais Yuki Kawauchi (record en 2h07.27), connu pour accumuler les marathons. A 35 ans, il en a bouclé plus de 100 en moins de 2h20! Parmi les athlètes en lice avec un meilleur chrono de référence que lui, il y aura également les Japonais Jo Fukuda (2h09.52) et Akihiro Kaneko (2h11.39) et l'Australien Samuel Gebremichael (2h08.45).

"Je ne dois pas courir seul. Pour cela, je vais devoir partir avec le premier groupe, qui devrait passer au semi-marathon en 65 minutes. Ce sera donc soutenu."

Le départ du marathon sera donné à 6 heures du matin (22h le samedi en Belgique). Soit un peu plus d'une demi-heure avant le lever du soleil. "Ce sera particulier de courir si tôt, un élément qui vient s'ajouter à l'important décalage horaire qu'il faut digérer."