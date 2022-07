L’ultra-traileur français va remettre en jeu son titre sur la Hardrock 100 à la mi-juillet. Avec, face à lui, la présence de Kilian Jornet pour un duel auquel on n’a plus assisté depuis l’UTMB 2017

François d’Haene est l’invité de Vestiaire: "Kilian Jornet et moi, on se respecte et s’apprécie" (Podcast 3/3)

François D’Haene, quadruple vainqueur de l’UTMB, et Kilian Jornet, triple vainqueur, sont les deux principales figures mondiales de l’ultra-trail. Souvent mis en opposition, les deux athlètes entretiennent au contraire une relation basée sur le respect.

"Kilian est quelqu'un que j'apprécie et que je côtoie régulièrement. Savoir qu'il sera présent sur la Hardrock (NdlR: ultra américain de 100 miles pour 10000 mètres de D+), c'est un peu la cerise sur le gâteau. Que ce soit lui ou moi, on ne s'est jamais réellement vu comme des rivaux. Quand on sait qu'on va se retrouver, on s'échange des messages en se disant qu'on va courir ensemble et non l'un contre l'autre. C'est une des spécificités de notre discipline."



Après nous avoir parlé de ses liens avec la Belgique et de ses conseils pour une pratique saine de l'ultra dans les deux premiers épisodes de notre podcast Vestiaire, le Français s'est cette fois confié sur sa relation avec Kilian Jornet et sur son premier et gros objectif de l'été que constitue la Hardrock 100.