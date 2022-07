Sébastien Este 7e des Championnats d'Europe masters de trail running

Après Madère (Portugal) en 2019 et Valtramontina (Italie), la Féclaz (Savoie), au cœur du Géoparc des Bauges, servait de décor pour les 3e Championnats d’Europe Masters de Courses Natures, un évènement porté par la Fédération Française d’Athlétisme, l’European Masters Athletics et l’association MaXi Team. Dix-neuf pays étaient représentés, dont une belle délégation venue de Belgique.

Sur l'épreuve de trail longue de 38 km pour 2000 mètres de dénivelé positif, le parcours offrait parmi les plus beaux points de vue sur le massif des Bauges avec deux passages à la Croix de Nivolet Revard, promontoire alpin sur le lac du Bourget.

Sur un tracé mêlant parties techniques et plus roulantes, la course à laquelle participait quelque 330 athlètes a été rythmée. Le Britannique Andrew Falls a été le premier à franchir la ligne en 3h28.40. Deux Français, Nicolas Halgrain (3h29.31) et Christophe Polaszek (3h29.53) l'ont talonné.

La première féminine vient également de Grande Bretagne: Stephen Jill a bouclé les 38 km en 4h01.58.

Côté belge, Sébastien Este (WACO/M35) a pris la 7e place du classement général, en 3h40.12. Ce qui lui a permis de terminer à la 3e place de sa catégorie. Patrick Verté, 23e au général en 3h58.58, termine quant à lui 8e chez les M40. Christian Capelle, en 4h22, est 60e et 4e de sa catégorie des M55.

Au niveau féminin, Carole Chambeau a pris la 15e place chez les dames, terminant 5e en W40 en un chrono de 4h56.

Dernier belge en lice sur cette épreuve, Alexis Yungbluth a bouclé l'effort en 5h47, terminant 200e et 7e en M65.

Sur le Uphill et ses 10 km pour un dénivelé cumulé de 800 mètres, la Française Christel Dewalle, médaillée de bronze le 1er juillet aux championnats d'Europe de montée à El Paso (Espagne), a ajouté une médaille d'or à son palmarès en Women 35. La Haut-Savoyarde a été la première féminine à franchir la ligne en 53.54. Chez les hommes, c'est le Français Emmanuel Meyssat, de retour d'une longue blessure, qui a franchi le premier la ligne en 47.12.

Sur cette épreuve avec 272 participants, Patrick Verté a pris la 31 place (56.01/8e W40) alors que Christian Capelle a fini 70e (1h01.33/5e M55)