Val d'Aran by UTMB: succès de Germain Grangier et Amandine Ginouvès sur le 161km

Le Français Germain Grangier a remporté ce week-end le 161 km du Val d'Aran, UTMB World Series Majors proposant 10200 mètres de D+ au départ et à l'arrivée de la station de ski pyrénéenne de Vielha, au cœur des Pyrénées espagnoles

L'Isérois de 32 ans s'attaquait là à son tout premier 100 miles de la saison et est devenu le premier athlète à descendre sous les 24 heures sur ce parcours (23h24.54)

"J'ai été assez surpris de la difficulté de la course", s'est réjoui Germain Grangier à l'arrivée. "Il n'y a jamais eu de répit. J'adore courir la nuit et j'ai vu pas mal d'animaux sauvages. C'était très beau? j'adore les Pyrénées, donc le fait que cette course se déroule dans ce massif était un bon argument pour moi."

En deuxième position, à un peu plus d'une heure de Grangier, l'Espagnol Gaspar Bartra qui s'est bien battu pour garder son compatriote Alexandre Urbina Rubio derrière lui dans les dernières portions de la course. "C'était ma première course de 100 miles et je ne m'attendais pas à bien faire", a déclaré Bartra qui, comme les 10 premiers sur les trois distances phares du Val d'Aran by UTMB - le 100M, le 100K et 50K - a remporté sa place pour les UTMB World Series Finals. "La météo était chaude, dans ces conditions, courir la nuit devenait agréable."

Sur le 100 miles, la course féminine a vu la Française Amandine Ginouvès s'imposer, terminant 21e au général avec plus de huit heures d'avance sur sa rivale féminine, l'athlète péruvienne Martha Ccorahua. La coureuse de La Gaude, dans le sud-est de la France, s'est élancée sur son deuxième 100 miles, attirée par le Val d'Aran by UTMB pour la beauté de son cadre. "Un parcours absolument magnifique", disait-elle après l'arrivée. "J'avais choisi cet ultra pour les Pyrénées et les paysages et je n'ai pas été déçue. C'était une fin de course incroyable avec la foule en délire - c'était magique et mes mois d'entraînement ont payé." Derrière elle et Ccorahua, l'Espagnole Lurdes Palao Belda termine troisième.

Sur le 105Km, l'Espagnol Andreu Simón et l'Américaine Katie Schide se sont imposés « Je suis super content de cette victoire, je suis épuisé, et j'ai besoin de temps pour digérer la course », a déclaré Simón. "Je savoure d'avoir remporté mon premier UTMB World Series Major."