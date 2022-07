Stéphanie Case, ultra-traileuse, avocate et porteuse d'un projet d'émancipation des femmes à travers le sport

La Canadienne, 3e du Tor 450 (450 km et 32000 mètres de D+) en septembre 2021 et qui prendra part à la Hardrock 100 à travers le Colorado ce vendredi, a fondé en 2012 l'association "Free to Run" qui a pour mission de permettre aux femmes et aux jeunes femmes de régions touchés par des des conflits de pratiquer des activités outdoor.

Le 10 septembre 2021, Stéphanie Case s'est présentée sur la ligne de départ de l'un des ultra-trails les plus éprouvants du monde : le Tor 450, dans le cadre du Tor des Géants dans le nord de l'Italie.

155 heures plus tard, avec seulement 4 heures et demie de sommeil, et 450 kilomètres parcourus avec plus de 32 000 mètres de dénivelé positif derrière elle, la Canadienne a pris la troisième place au classement général, battant le record féminin sur cette course et consolidant sa place de talentueuse ultra-traileuse. Une athlète accomplie qui, ce vendredi et à l'instar de 26 autres femmes, sera au départ de la Hardrock 100, ultra-trail de 160 km pour 10000 mètres de D+ à travers les montagnes du Colorado.

Au-delà du sport, un projet de via: Free to Run

En tant qu'avocate spécialisée dans les droits de l'Homme, Stéphanie Case travaille depuis 10 ans pour protéger les droits des femmes. Elle a fondé en 2014 l’association "Free to Run" qui a pour mission de permettre aux femmes et aux jeunes femmes de pratiquer des activités outdoor en toute sécurité et avec aplomb.

Travaillant dans des régions touchées par des conflits, comme l'Afghanistan et l'Irak, l’association utilise le sport comme un outil d’encouragement et d’éducation, contribuant ainsi à transformer la vie de milliers de femmes et de jeunes femmes.

Après avoir participé quatre fois au 330 km sur le Tor des Géants, le Tor 450 était l'étape suivante pour Stéphanie Case. Parallèlement à sa préparation sportive, elle travaillait à la même période sur un projet avec Free to Run : une expédition menée par des femmes et courue par des femmes en Afghanistan, où elle fut rejointe par la marque The North Face pour la réalisation d’un documentaire mené par le duo Carrie et Tim Highman (DreamLens production). Ce documentaire présente la mission de l’association et raconte les histoires de femmes qui utilisent le sport pour transformer le monde qui les entoure.

Zeinab et Zahra, deux exemples

Parmi elles figurent Zeinab et Zahra, deux femmes qui représentent non seulement la philosophie de Free to Run, mais aussi l'esprit de tant d'autres femmes en Afghanistan qui croient en l'éducation et au progrès.

Zeinab étudiait à l’université américaine de Kaboul lorsqu'elle a été impressionnée par deux jeunes femmes qui s'entraînaient pour un ultra-marathon avec Free to Run. Elle rejoint le programme en 2017 avec d’autres athlètes. Malgré un rythme de vie intense entre l’obtention de son diplôme et un emploi pour financer ses études, Zeinab a trouvé dans les séances de Free to Run un moyen inestimable de rester motivée et de sortir de sa zone de confort. Zeinab décida alors de s’attaquer non seulement à plusieurs marathons, mais aussi de défier le statu quo, en changeant la perception de ce que les femmes ont le droit de faire dans son pays d’origine.

Pour Zahra, son rêve de contribuer à l’amélioration de la condition des femmes en Afghanistan commence par l'éducation. Première femme de sa famille à obtenir un diplôme d'études secondaires, Zahra obtient ensuite un diplôme en commerce et économie à l'université de Kaboul. Elle découvre Free To Run alors qu’elle était à la recherche d’un renouveau dans sa vie. La course à pied lui a donné de nouvelles perspectives, en rencontrant de nouvelles personnes et en la poussant à explorer le monde qui l'entoure.

Pour Zahra et Zeinab, Free to Run leur a permis d’améliorer leur pratique mais aussi de venir en aide à d’autres femmes afghanes en les encourageant à faire de même. Ayant toutes les deux obtenu une bourse pour étudier dans une université américaine, elles espéraient progresser sur cette voie. Elles étaient également impatientes rentrer dans leur pays d’origine pour entreprendre des changements positifs.

Puis, sous le regard du monde entier, les talibans ont commencé à prendre le contrôle du pays. Le 15 août, Kaboul est tombé aux mains des talibans. Stéphanie et les membres du conseil d'administration de Free to Run se sont immédiatement concentrés sur l'évacuation de l'équipe.

Après 10 ans de progression, l’association et des milliers de femmes et de jeunes femmes avançaient vers un avenir dangereux et incertain. Dans ce moment d'incertitude, de peur et de tristesse, Stéphanie a néanmoins trouvé la détermination, redoublant de motivation, pour affronter le Tor 450, non seulement pour elle-même, mais aussi pour inspirer les femmes du monde entier. Malgré les événements qui ont bouleversé le monde, Carrie et Tim ont continué à filmer, capturant un moment unique de l'histoire à travers la force inébranlable de Stéphanie et sa foi incroyable dans le pouvoir des femmes.

Pour Zahra et Zeinab, leur foi dans le pouvoir de l'éducation, dans celui du sport et leur connexion avec leur pays d'origine demeurent, malgré les défis qui les attendent. Selon Zahra, cela peut engendrer des changements positifs."Les jeunes filles ayant dépassé la classe de sixième n'ont pas été autorisées à aller à l'école pendant plus de huit mois depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. C'est désolant. Je crois que l'éducation est la clé du succès, que les femmes afghanes ont le droit de recevoir une éducation. Nous devrions collectivement lutter et changer le statu quo en Afghanistan en tant que citoyen du monde".

Pour Stéphanie, sa troisième place sur le Tor 450 n'est qu'une étape de plus dans son parcours, alors qu'elle suit son objectif et s'efforce de trouver de nouvelles façons pour Free to Run de poursuivre sa mission."Agir dans des situations impossibles fait partie de l'ADN de Free to Run - et de tout ultra-traileur. Nous continuerons à soutenir les femmes dans les zones de conflit, à chaque étape du processus".

