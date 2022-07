Hardrock 100 : Kilian Jornet écarte François D’Haene dans les derniers kilomètres et s’impose sur le duel de l'ultra-trail de l'année

Longtemps, on a cru que Kilian Jornet et François D'Haene, après près de 22 heures d'efforts et 160 km de course, ne parviendraient pas à se départager sur l'édition 2022 de la Hardrock 100, cet ultra américain à travers les montagnes du Colorado (100 km et 10000 mètres de D+).

Les deux athlètes, qui dominent chacun dans leur style la planète trail, se retrouvaient au départ d’une même course pour la première fois depuis 2017 et le sacre du Français à l’UTMB. Aux États-Unis, depuis le coup d’envoi vendredi à 6 heures (heure locale), les deux athlètes ne se sont jamais quittés.

L’Américain Dakota Jones a un moment tenté de déjouer les pronostics, se mêlant au duo puis prenant jusqu’à plus de 10 minutes d’avance à la mi-course avant de voir revenir et passer devant, tels des métronomes dans la nuit humide, les deux géants à l’immense palmarès. Encore ensemble au départ du dernier ravito, Kilian Jornet et François D’Haene, dernier vainqueur en date de l’épreuve, se sont pour ainsi dire jouer la victoire "au sprint". Dans la dernière difficulté, le Catalan, qui n’a jamais profité de la possibilité de disposer d’un pacer, est parvenu à accélérer le rythme pour s’imposer une quatrième fois, en 21h36. Soit un nouveau record dans ce sens du parcours (NdlR : l’épreuve a la particularité d’être disputée dans un sens une année sur deux).

Ce succès de Kilian Jornet, quelques semaines après une dixième couronne sur Zegama et quelques semaines avant de retrouver l'UTMB où François D'Haene ne défendra pas son sacre de 2021, présente une symbolique importante. Le touche-à-tout espagnol, qui a quitté Salomon voici peu pour lancer sa propre marque, confirme, si besoin en était, son statut de génie capable de briller sur tous les terrains.

©DR

Courtney Dauwalter, lauréate féminine.

Du côté féminin, Courtney Dauwalter, grand sourire tout au long de la course sur son virage, a confirmé son écrasante supériorité sur la discipline dans un effort de ce type. L’Américaine, 7e au scratch de l’UTMB 2021, va une nouvelle fois remporter l’épreuve, se glissant même dans le top 6 final de la course. Un exploit, un autre, qui force le respect.