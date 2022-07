Courtney Dauwalter: un nouveau record et un top 6 sur un monument de l'ultra

Stéphanie Case, ultra-traileuse, avocate et porteuse d'un projet d'émancipation des femmes à travers le sport

La Canadienne, 3e du Tor 450 (450 km et 32000 mètres de D+) en septembre 2021 et qui prendra part à la Hardrock 100 à travers le Colorado ce vendredi, a fondé en 2012 l'association "Free to Run" qui a pour mission de permettre aux femmes et aux jeunes femmes de régions touchés par des des conflits de pratiquer des activités outdoor.