Kilian Jornet après sa victoire sur la Hardrock 100: "Fantastique de pouvoir accélérer après 140 km de course"

Kilian Jornet, encore une fois, a marqué les esprits. Ce week-end, il a émergé du duel de l'année dans le microcosme de l'ultra-trail en s'imposant pour la cinquième fois sur la Hardrock 100 (160 km/10000 mètres de D+), en lâchant le Français François D'Haene dans les derniers kilomètres de l'épreuve. Et en signant par la même occasion un nouveau record sur cette épreuve(21h36) dans ce sens de la course (NdlR: en boucle, elle se court une année sur deux dans un sens, puis dans l'autre l'année suivante).

"Ce fut vraiment une chouette expérience de courir avec François (D'Haene) mais aussi Dakota (Jones, 3e)", a-t-il confié au site américain irunfar.com après la course.

160 km et 10000 mètres de D+: "Une longue sortie sous contrôle..."

L'Américain Dakota Jones était même en tête à mi-parcours avant de laisser le duo Jornet-D'Haene revenir puis s'échapper pour un duel qui n'a connu son dénouement que dans les derniers instants. "C'est un honneur pour moi d'avoir pu courir avec eux et d'avoir pu partager du bon temps ensemble. Avec les excellentes conditions, nous avons pu profiter des paysages. A l'exception d'un passage où je me suis senti mal, ce fut comme une longue, longue sortie, où je me sentais sous contrôle."

Kilian Jornet a également évoqué le moment où, après près de 145 km, il s'est permis le luxe d'accélérer le rythme pour lâcher son prestigieux adversaire. "C'est une sensation incroyable de pouvoir encore accélérer après autant d'heures de course. Si tu es capable d'attaquer en fin de course, ça veut dire que l'entraînement fut bon. Avec François, nous avons couru ensemble durant 90 miles et bien profiter des lieux. Ensuite, nous avons fait la course. C'était amusant de pouvoir se surpasser et de se battre. J'ai créé un écart mais il n'était d'abord qu'à une minute. Avec François, c'est peu. Et je n'avais pas beaucoup d'infos sur l'écart. J'ai donc poussé jusqu'à la ligne d'arrivée. Mes jambes étaient douloureuses mais j'avais la formidable sensation de pouvoir courir vite encore. Pouvoir terminer de la sorte, c'est un sentiment fantastique."





Un programme démentiel au mois d'août

Place, dans quatre semaines (samedi 13 août), à Sierre-Zinal, un format plus court (31 km et 2200 D+) et rapide qu'affectionne particulièrement le Catalan, lui qui s'est imposé à neuf reprises sur l'épreuve suisse. Avant, fin août, l'UTMB et ses 160 km. Un sacré enchaînement pour Kilian Jornet. "La condition physique est bonne cette année et l'entraînement se passe bien. Mais j'ai avant tout besoin de beaucoup de récupération. Tout dépendra de ça. Si je suis frais, ça devrait aller. Si la fatigue de la Hardrock est toujours présente, ce sera compliqué."

On rappelera que, en 2021, François D'Haene s'était offert la Hardrock 100 en juillet avant, fin août, de s'imposer pour la quatrième fois sur l'UTMB.