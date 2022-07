La première édition de cet événement se tiendra du 22 au 25 septembre 2022. Avec un alléchant mélange entre mer et montagne.

Nice Côte d’Azur by UTMB : devenir le trail le plus important du bassin méditerranéen

Nouveau venu dans le paysage bien fourni du trail français, le Nice Côte d'Azur by UTMB se tiendra du 22 au 25 septembre prochain. Comme son nom l'indique, l'événement fait partie du nouveau circuit UTMB World Series et ne cache pas ses ambitions. Son objectif, à moyen terme, est tout simplement de se positionner comme le rendez-vous trail le plus important du bassin méditerranéen. Quitte à susciter le questionnement des organisations en place dans la région depuis de longues années.

Quatre distances et une variété de paysages

Quatre distances (24, 58, 108 et 159 km) sont proposées. Avec, chaque fois, un point de départ différent mais un lieu d’arrivée commun, au cœur de Nice, sur la Promenade des Anglais.

Le terrain de jeu, très varié, a cet atout d’offrir à la fois des vues dégagées avec la mer en toile de fond mais aussi un décor montagneux avec les hauts sommets des Alpes du Sud. Sur papier, l’événement a donc de quoi séduire et attirer des athlètes des quatre coins de l’Europe.

"Nous avons privilégié les sentiers techniques", précise Philippe Verdier, créateur du parcours. "Notre épreuve va emprunter une majorité de monotraces très ludiques qui sillonnent les forêts d'énormes châtaigniers, la végétation caractéristique des garrigues et les crêtes rocailleuses."

A noter que, à l’instar de l’UTMB qui se tiendra du 26 au 28 août au départ et à l’arrivée de Chamonix, le Nice Côte d’Azur by UTMB sera diffusé en live sur les plateformes en ligne du média français l’Equipe. Un partenariat qui marque une rupture dans la politique de diffusion des contenus en direct de groupe UTMB.

Les parcours

24 km

Date : 25 septembre

Distance : 24km

Dénivelé : 715M+

Départ : Villefranche-sur-Mer

Particularités : format le plus accessible, qui longe principalement le littoral sur les sentiers.

58 km

Date : 24 septembre 2022

Distance : 58km

Dénivelé : 3400M+

Départ : Menton

Particularités : Parcours très varié au départ de Menton. Ascension du col du Berceau en guise d'apéritif, traversée du village médiéval de Sainte-Agnès pour atteindre ensuite la cime du Baudon (1266 mètres) et offrant un joli panorama.

108 km

Date : 24 septembre 2022

Distance : 108km

Dénivelé : 5150M+

Départ : Roubion

Particularités : De la montagne avec ses belles forêts à la garrigue typique de l'arrière-pays niçois et aux eaux scintillantes de la Méditerranée, la variété des paysages rencontrés sur ce tracé est à souligner.

159 km