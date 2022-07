Crossing Switzerland (397 km, 23.000 D+) : victoire du Japonais Wataru Ino, petit drame pour Victor Richard

Nouveau venu dans le monde des ultras avec ses 397 kilomètres et 23.000 mètres de D+, le trail suisse Crossing Switzerland a rendu ce mercredi matin son premier verdict avec la victoire du Japonais Wataru Ino en 85h28’.

Le Japonais Wataru Ino est le premier lauréat du Crossing Switzerland, cet ultra de 397 km pour 23.000 mètres de D+ à travers la Suisse. Il s'est imposé en 85h28 sur la première édition.

Ino, 42 ans, est un spécialiste des courses extrêmes. Il a ainsi remporté en 2017 le Badwather marathon, terminé 9e du Marathon des Sables en 2012 et 24e du Grand raid de la Réunion en 2015.

Au vu de ce qu’il se passait mardi soir, on ne s’attendait pas à pareil dénouement dans la mesure où à ce moment-là, Victor Richard, Français ayant vécu chez nous en tenant un magasin de sports en région hutoise et en développant sa société de chronométrage Ultratiming, était largement en tête (plus de deux heures d’avance à minuit).

Las, Richard a été contraint à l'abandon sur blessure. "Dans la descente du col de Jable, Victor s'est blessé", nous a ainsi indiqué l'organisation. "Il s'est fait certainement (pas encore d'avis médical sur ce sujet) une déchirure musculaire au niveau de la cuisse. Il a quand même souhaité continuer à Etivaz mais a dû abandonner à la Rossinière."

On notera enfin que chez les dames, dont l'arrivée des premières est attendue jeudi après-midi, la Suisse Julie Fatton mène devant Fanny Jean, Française habitant en Belgique et également bien connue dans le monde du trail belge.

<<< Les résultats du Crossing Switzerland >>>