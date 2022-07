Ultra-trail: nouvel exploit pour Fanny Jean, qui s'impose en 116h sur une course de 390 km à travers la Suisse

La première édition de l'épreuve Crossing Switzerland a été remportée jeudi par le Japonais Wataru Ino. Une épreuve aux dimensions folles puisqu'elle proposait une traversée d'est en ouest de la Suisse avec 397 km et 24000 mètres de dénivelé positif. Le vainqueur aura mis un total de 85h28 pour boucler l'épreuve.

Côté féminin, la gagnante est un visage bien connu du trail belge. Fanny Jean, Française qui habite en Belgique depuis plusieurs années, s'est imposée après près de 117 heures de course, décrochant la 26e place au général.

"Je suis très fière de cet accomplissement", a simplement commenté après la course sur les réseaux sociaux celle qui a grandi à Paris, pas mal bourlingué par la suite avant de s'installer à Anvers.

Le parcours de cette jeune quadragénaire force le respect tant sa progression kilométrique est rapide et constante. En 2019, elle courait "seulement" son premier 60 km. "Je pensais que 80 km serait ma limite. Jamais je n'imaginais aller au-delà", nous confiait-elle en mars dernier après avoir bouclé le Legends Trail, une course à travers l'Ardenne longue de 272 km.

En 2021, après avoir renforcé sa pratique et allongé les distances durant le Covid, elle s'imposa une première fois devant toutes les filles mais aussi les garçons sur l'Infinity Trail Backyard Ultra Pavilly, une course à élimination en France où elle parcourut 194 km. Un exploit qu'elle réalisa à nouveau en juillet dernier puisque, devant tous les hommes, elle s'imposa sur l'épreuve belge "Another one bites the dust", course disputée sur une boucle de 6,2 km après 206 km et 34 heures de course. Avant, à peine quatre semaines plus tard, de venir à bout de la traversée de la Suisse en courant...

Le Liégeois Sébastien Leclere 11e du Crossing Switzerland

D'autres Belges ont pris part à cette épreuve à travers la Suisse. Au total, ils étaient une petite dizaine en lice. On soulignera la 11e place du Liégeois Sébastien Leclere, venu à bout de ce solide morceau en 109h. Fred Lombre, arrivé 25 minutes avant Fanny Jean, a pris la 25e place et Christophe Heyns (135h) la 55e. Près de 40 participants, dont plusieurs Belges, étaient encore en course vendredi en début d'après midi.